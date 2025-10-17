Delincuente roba celular a "Pompinchú" durante transmisión en vivo

El reconocido cómico nacional, Echi Alonso González, alias "Pompinchú", se ha convertido en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un delincuente le robara su teléfono celular en plena transmisión en vivo.

El hecho ocurrió al interior de un restaurante en el Centro de Lima. Las çámaras de seguridad lograron captar el preciso instante en el cuál el criminal sustrae el dispositivo móvil junto a su trípode para huir del lugar a toda velocidad.

El cómico y su compañero Jefri Ponci se encontraban grabando contenido para las redes sociales cuando ocurrió el robo. Pese a que trataron de perseguir al facineroso, nada pudieron hacer para evitar su huida a plena luz del día.

PIDE APOYO

Pese al mal momento que atravesó, "Pompinchú" se mantiene positivo y con la esperanza de poder comprar un nuevo dispositivo móvil a base de esfuerzo, para continuar activo en sus redes sociales. Si usted desea apoyar al cómico con alguna información sobre su teléfono, puede hacerlo contactándose al 941002192.