¡No los dejan dormir!: Vecinos de Puente Piedra llevan más de un año soportando sirena bulliciosa

Vecinos del distrito de Puente Piedra alzaron su voz de protesta y denunciaron que llevan casi un año soportando el ruido de la sirena de una antena, ubicada en la parte alta de un cerro que suena reiteradas veces durante el día.

En declaraciones para Paren Todo, los pobladores señalaron que dicha sirena bulliciosa los perturba hasta en horas de la madrugada, impidiéndoles descansar plenamente y generando problemas auditivos y de estrés.

"Cada cinco minutos ese ruido de sirena es fuerte, no solamente en la parte del cerro, también en la parte baja. Realmente es estresante, nos enferma, más de un año con esa bulla y la Municipalidad no hace nada", comentó una vecina.

PIDEN ACCIONES AL ALCALDE

En ese sentido, los moradores exhortaron al alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, a tomar cartas en el asunto para poner fin al ruido incesante de la sirena, que ya ha causado problemas de salud en algunos habitantes.