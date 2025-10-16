Alexandra Hörler sobre muerte de Eduardo Ruiz: "Esto ha sido un asesinato"

La periodista y conductora de Paren Todo, Alexandra Hörler, se pronunció tras la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años que perdió la vida durante la protesta de la "Generación Z" del último miércoles, a causa de un disparo en el tórax.

Al respecto, la comunicadora cuestionó al presidente de la República, José Jerí Oré, por calificar la muerte del joven como un "fallecimiento" sin más y aseguró que este caso se trata de un asesinato, el cuál debe ser investigado por las autoridades.

"Hay que llamar las cosas como son, porque el presidente José Jerí ha estado muy activo en redes sociales [...] salió con un tuit diciendo que lamentaba mucho el fallecimiento de este cantante, pero acá no estamos hablando de un fallecimiento, esto ha sido un asesinato, un asesinato que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias", sostuvo.

¿QUIÉN DISPARÓ A EDUARDO RUIZ?

Este jueves en horas de la tarde, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, fue quien efectuó el disparo contra Ruiz Sáenz durante las movilizaciones de ayer en la noche.