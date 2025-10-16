SMP: Denuncian que dirigente vecinal desalojó a vecino de forma ilícita

En el distrito de San Martín de Porres (SMP), un grupo de vecinos alzaron su voz de protesta y denunciaron que el presidente de la Asociación Vecinal del sector en donde viven pretende desalojar ilícitamente a uno de los habitantes de la zona.

La persona acusada habría enviado a retirar todas las pertenencias de la vivienda de un vecino, sin embargo, los otros moradores, en solidaridad con el afectado, decidieron oponerse al desalojo y se encargaron de meter sus pertenencias nuevamente al interior del inmueble.

PRESUNTO TRAFICANTE DE TERRENOS

En declaraciones para Paren Todo, los vecinos denuncian que el dirigente es un traficante de terrenos que habría vendido propiedades de forma ilegal y ahora busca desalojar a las personas que lo quieren fuera de la Directiva.

"Ha vendido varios terrenos usurpándolos, sin el consentimiento de los socios. Ha vendido varios terrenos", señaló quien sería la actual presidenta de la Directiva, denunciando que la persona en cuestión se rehúsa a dejar el cargo.