"Se habrá ido con Cerrón": Ciudadanos opinan sobre el paradero de Dina Boluarte

Tras su vacancia por parte del Congreso, el paradero de la ahora expresidenta de la República, Dina Boluarte, es aún desconocido. La última vez que se le vio fue a bordo del cofre presidencial con dirección a su vivienda en el distrito de Surquillo.

Sin embargo, diversos medios de comunicación y vecinos de la zona informaron que la mandataria no habría llegado a su domicilio tras partir de Palacio de Gobierno, aumentando los rumores sobre un posible plan de fuga.

Como se recuerda, previo a su vacancia, se divulgó información sobre presuntos contactos de allegados al Ejecutivo solicitando un posible asilo para la ahora exmandataria en las Embajadas de Ecuador y Argentina.

CIUDADANOS OPINAN

Al respecto, nuestro reportero Lucho Santos salió a las calles para consultar a la ciudadanía en dónde creen que podría estar la exjefa de Estado. Muchos coincidieron en que podría ya no estar en territorio nacional.

"Yo pienso que estará preparando tal vez su fuga, lo que se siembra se cosecha", señaló una vecina de Surquillo para las cámaras de Paren Todo.

"Se habrá ido con Cerrón. Muy tarde reaccionó el Congreso como para irla a buscar ahora", sostuvo otra ciudadana encuestada.