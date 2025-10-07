“No sé qué tendrá en su cerebro”: Ola de críticas contra Dina Boluarte por comentarios sobre extorsiones

La presidenta de la República, Dina Boluarte, generó una ola de críticas tras sus declaraciones durante el paro de transportistas realizado ayer lunes en la capital. La mandataria afirmó que las extorsiones en el sector transporte y otros rubros podrían evitarse si las personas no contestan llamadas ni mensajes de números desconocidos.

Las palabras de Boluarte provocaron indignación ciudadana, ya que muchos consideraron que la respuesta de la jefa de Estado minimiza la gravedad de la inseguridad que afecta a los transportistas y a la población en general.

Los ciudadanos señalaron que las bandas criminales utilizan aparte de las llamadas y mensajes, atentados y amenazas directas para exigir el pago de cupos. “Si no contestas, te dejan una bomba o te matan”, expresó un transeúnte.

Durante su discurso, Boluarte insistió en que abrir mensajes de remitentes desconocidos puede ser el inicio de una extorsión. “No los abran, porque es ahí donde inmediatamente entra el punto de la extorsión”, declaró.

CIUDADANOS CRITICAN LA FALTA DE EMPATÍA DE LA PRESIDENTA

La presidenta también aseguró que un paro de 24 o 48 horas no resolverá el problema de las extorsiones, lo que incrementó el descontento entre los transportistas y la ciudadanía. “Es un chiste su declaración. No puede decir eso; o está mal asesorada o simplemente no tiene empatía por la población”, dijo una ciudadana indignada.

Otros manifestantes fueron más duros al cuestionar la capacidad de Boluarte para gobernar. “Esa señora está loca, No sé qué tendrá en su cerebro por qué no tiene ideas para solucionar los problemas que hay en el Perú", indicó otro ciudadano.