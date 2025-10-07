Transportistas bloquearon avenida Néstor Gambetta en Ventanilla por extorsiones

La tarde de este martes 7 de octubre, decenas de transportistas bloquearon un carril de la avenida Néstor Gambetta, en la zona de Mi Perú, Ventanilla, como medida de protesta contra las extorsiones que enfrentan a manos de bandas criminales.

Según imágenes difundidas por TV Perú en redes sociales, se observa a gran cantidad de transportistas marchando acompañados de agentes policiales, quienes resguardaban su trayecto para evitar incidentes.

Los manifestantes realizaron cánticos anunciando que el paro continuará mientras no se implementen soluciones efectivas frente a las extorsiones. La protesta generó intenso tráfico, afectando tanto a vehículos de transporte público que no acataron la medida como a vehículos de carga que circulaban por la zona.

PARO A PESAR DE ACUERDOS

Como se bien se conoce, un sector de los transportistas decidió continuar con el paro iniciado ayer lunes ante el incremento de extorsiones en el sector. Esto ocurre pese a que algunos gremios sostuvieron reuniones tanto con el Gobierno como con el Congreso para levantar la medida y acordar acciones frente a las extorsiones de bandas criminales.