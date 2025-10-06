Agente policial sufre corte en la cabeza durante paro de transportistas en óvalo Habich

La tarde de este lunes se registró caos y descontrol en el óvalo Habich, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) impidió el avance de transportistas hacia el Congreso de la República, ocasionando que decenas de unidades de transporte público apagaran sus motores en plena vía, obstaculizando el paso de otros vehículos y generando un intenso tráfico que obligó al cierre total de la circulación hacia el centro de Lima.

La situación se complicó cuando la policía restringió el ingreso de la prensa, impidiendo que los reporteros cubrieran el malestar de los manifestantes. El periodista de “Paren Todo” fue uno de ellos luego que un grupo de policías impidiera registrar declaraciones, siendo tratado de manera déspota por agentes policiales.

El enfrentamiento escaló cuando algunos manifestantes comenzaron a lanzar desperdicios contra los efectivos. Se presume que producto de esta situación, un objeto le habría caído a un comandante de la PNP que le ocasionó un corte en la cabeza, por lo que fue auxiliado por sus compañeros y trasladado en un patrullero a un hospital cercano.

HABICH SIGUE CERRADO

Hasta el cierre de este informe, los manifestantes continuaban bloqueando el óvalo Habich, mientras la policía ordenaba el retiro de las unidades de la vía para restablecer el tránsito. Los choferes de diversas empresas denunciaron que, a diario, reciben amenazas de bandas de extorsionadores, y que varios compañeros han sido asesinados por negarse a pagar cupos.

En medio de la protesta, aseguraron que no se dejarán amedrentar por la intervención policial y continuarán con su medida de lucha para exigir al Gobierno de Dina Boluarte medidas efectivas contra la criminalidad que afecta día a día al sector transporte.