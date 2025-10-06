Paro de transportistas en Lima seguirá mañana, confirma la Asociación de Transportes

El paro de transportistas en Lima se intensifica debido a las constantes extorsiones y ataques que enfrenta el sector, afectando también a miles de usuarios que diariamente se desplazan por la capital. Empresarios del transporte anunciaron que la medida de fuerza continuará hasta mañana, martes 7 de octubre, según un acuerdo alcanzado por representantes de las zonas norte, sur y este de Lima.

“Mientras no tengamos una reunión con el Premier Eduardo Arana, el paro continúa. Estamos dolidos por todo lo que está ocurriendo: cerca de 60 choferes asesinados y parece que al Gobierno no le interesa”, indicó uno de los representantes de la Asociación de Transportes de Lima.

“Este es un tema estructural. El premier Eduardo Arana tiene la posibilidad de dialogar con nosotros para conocer nuestra realidad, porque estamos totalmente expuestos”, recalcó el representante desde el Óvalo Habich, lugar donde se han concentrado desde la mañana de este lunes

EMPRESARIOS EXIGEN DIÁLOGO INMEDIATO CON EL GOBIERNO

Los empresarios afirmaron que, mientras no se concrete un encuentro con funcionarios del Ejecutivo, la paralización continuará mañana e incluso podría extenderse durante los próximos días. “Este es un acuerdo entre todos los empresarios de Lima”, afirmó otro de ellos. “Mientras no nos atienda el premier o la presidenta, esto no para”, agregó.

Finalmente expresaron que la medida busca proteger a los ciudadanos y comerciantes, quienes sostienen la economía del país. “Por la vida de todos los peruanos, de todos los ciudadanos y comerciantes, seguiremos en la lucha”, indicó el representante de la Asociación de Transportes de Lima del sector norte.