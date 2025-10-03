Paco Flores sobre sobre Vía Expresa Sur: "Esto es un monumento al champazo"

El periodista y conductor de Paren Todo, Paco Flores, se pronunció tras los cuestionamientos a la recientemente inaugurada Vía Expresa Sur, que viene siendo blanco de críticas por deficiencias en su infraestructura y la gran congestión vehicular que genera.

Al respecto, el comunicador criticó duramente a la reciente obra de la Municipalidad de Lima, la cual calificó de "un monumento al champazo", por haber sido inaugurada pese a que estaba inconclusa.

"Perdónenme pero esto es un monumento al champazo. No puede ser que una obra se inaugure de esta manera. Insisto, yo no estoy en contra de la obra, es necesario que se hagan este tipo de obras viales pero que se hagan bien [...] nos están engañando", dijo.

SIN SEMÁFOROS

En ese sentido, Paco Flores cuestionó la falta de semáforos y de cruces peatonales, además, recordó que apenas el día de ayer se registró el primer accidente de tránsito en la Vía Expresa Sur.