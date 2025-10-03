Surco: Vecinos protestan por caos en la Vía Expresa Sur

Vecinos del distrito de Santiago de Surco alzaron su voz de protesta por el caos en la nueva Vía Expresa Sur, que se habría inaugurado sin completar las obras y viene presentando gran congestión vehicular en sus carriles.

Los ciudadanos cuestionaron duramente la inauguración de la referida vía y el desalojo de sus viviendas por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), para la puesta en marcha de la cuestionada obra.

VECINA SE DESMAYA Y SUJETO LA ACUSA DE FINGIR

Durante la transmisión en vivo de Paren Todo, una de las vecinas, quien es paciente oncológica, terminó desmayándose y ensangrentada por un golpe en la cabeza producto de la caída.

Lamentablemente, un sujeto, quien se negó en todo momento a identificarse, estacionó su camioneta en plena Vía Expresa Sur y empezó a grabar a los vecinos, además de acusar a la señora de haber fingido su caída.