¡El colmo!: Restaurante cobra para ingresar a pasaje de playa La Herradura en Chorrillos

Un nuevo caso de aprovechamiento y uso indebido del espacio público se registró en el distrito de Chorrillos, donde un restaurante viene cobrando a vecinos y turistas para acceder a un pasaje de la playa La Herradura.

El negocio llamado "El Salto del Fraile" obligaba a cualquier persona que desee acceder por dichas escaleras a comprar al menos una gaseosa del restaurante, producto por el cual cobraban 10 soles.

Asimismo, el restaurante cobraba 50 soles por hora a los fotógrafos para que ingresen al referido espacio. El monto a pagar incluía los servicios de parqueo y uso de baño. Esta situación perjudicaba al show también llamado "El Salto del Fraile", que ya no contaba con la misma cantidad de espectadores debido a que el restaurante se encontraba lucrando con los espacios públicos.

MUNICIPIO RETIRA ESTRUCTURAS

Ante las denuncias de los vecinos, personal de Fiscalización de la Municipalidad de Chorrillos llegó hasta el lugar en mención y procedió a retirar todas las estructuras que el restaurante había colocado para impedir el libre acceso de las personas, además de imponer una multa respectiva por apropiarse indebidamente de un espacio abierto al público en general.