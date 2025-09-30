Fajas colombianas: la tendencia que podría traer serios riesgos para la salud

Por muchos años, las fajas han sido el mejor aliado de las mujeres para reducir medidas de manera instantánea y casi milagrosa. Con el tiempo, estos productos han evolucionado hasta convertirse en las actuales fajas reforzadas, que hoy marcan tendencia en el mercado.

Actualmente, uno de los modelos más demandados son las llamadas fajas colombianas, cuyo precio supera los 200 soles y que incluyen hasta 15 varillas metálicas para moldear la figura. Mientras para muchas representan una ventaja estética, especialistas advierten que su uso frecuente podría traer consecuencias negativas para la salud.

Según expertos, entre los principales riesgos de estas prendas se encuentran los problemas respiratorios, digestivos y circulatorios, además de irritaciones en la piel que dificultan el desenvolvimiento normal en la vida diaria.

El doctor Marco Almerí explicó que “estas fajas reductoras no se recomiendan para un uso constante, quizá solo de manera ocasional y por pocas horas, ya que el aumento de la presión intraabdominal puede relacionarse con la aparición de hernias”.

TENDENCIA CON CONSECUENCIA PARA LA SALUD

A pesar de las advertencias médicas, muchas mujeres continúan utilizando estas prendas con el fin de reducir algunas tallas. Aunque su uso moderado no representa un peligro grave, excederse en la presión o en la frecuencia puede generar complicaciones significativas a largo plazo.