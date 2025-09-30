¡Paren todo!

Peruanos planean usar retiro AFP para deudas, estudios e inversiones

Ciudadanos señalaron que el dinero servirá para pagar deudas, culminar estudios o invertir en pequeños negocios, mientras expertos recomiendan priorizar el ahorro.



Los afiliados al sistema de fondos de pensiones AFP podrán acceder al octavo retiro de sus fondos, tras la aprobación del Congreso y el respaldo del Ejecutivo. A partir del 21 de octubre, los afiliados podrán retirar hasta cuatro UIT, equivalentes a S/ 21,400, distribuidos en cuatro pagos de S/ 5,350 mensuales.

La medida busca brindar un alivio económico frente a la situación crítica de muchas familias en el país, marcada por la inseguridad. Muchos ciudadanos planean destinar estos fondos a educación, inversiones o pago de deudas, mientras otros buscan ahorrar para iniciativas futuras.

“Pienso retirar. Es mejor tenerlo ahora, ahorrarlo o invertirlo; pienso utilizarlo para terminar mis estudios”, comentó un ciudadano, mientras otro señaló que lo destinará a amortizar deudas o invertir para obtener una ganancia.

RECOMENDACIONES ECONÓMICAS PARA EL RETIRO AFP

El economista Jorge González Izquierdo recomendó preservar estos fondos como ahorro, en lugar de destinarlos a gastos inmediatos que no generen rentabilidad. Sin embargo, consideró que, si el retiro se utiliza para emprendimientos o proyectos productivos, puede convertirse en una oportunidad de inversión a largo plazo, evitando gastarlo en viajes o regalos.


