Comas: Recuperan espacios lotizados por traficantes de terrenos

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Comas realizó un mega operativo de recuperación de espacios que estaban siendo lotizados por traficantes de terrenos en la parte alta del asentamiento humano Vista Alegre.

Los inspectores municipales llegaron hasta el lugar en mención y procedieron a retirar las casas prefabricadas que habían sido instaladas en varios puntos de la zona, inclusive, en algunos casos ya habían marcado los puntos en donde harían escaleras y demás estructuras.

DENUNCIA VECINAL

En declaraciones para nuestro reportero Lucho Santos, el subgerente de Fiscalización de Comas, Abel Peralta, señaló que este operativo se da tras las constantes denuncias de vecinos, quienes advertían de la presencia de falsos directivos vecinales que ofrecían lotes a precios módicos.

Asimismo, una de las vecinas indicó que los traficantes de terrenos ofrecían estos espacios a 3 mil soles cada uno, además de un cobro de mil soles a parte por costo de inscripción de terreno.