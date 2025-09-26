Santa Clara: Violento choque entre tren y camión

En nuevo accidente de tránsito se registró en la localidad de Santa Clara, ubicada en el distrito de Ate, donde un camión furgón terminó chocando contra un tren que cruzaba por sus vías ferroviarias.

El vehículo pesado se disponía a cruzar por la vía férrea, cuando fue embestido y empujado fuera de los rieles por el tren que pasaba en ese momento. Como resultado de este incidente, el camión terminó volcado.

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional y una grúa municipal para retirar el vehículo de la zona. Afortunadamente tras el accidente no se reportaron heridos ni pérdidas humanas que lamentar.

PACO FLORES OPINA

Al respecto, el conductor de Paren Todo, Paco Flores, opinó sobre el accidente y cuestionó la ausencia de una correcta señalización de los pasos ferroviarios: "Nuevamente la imprudencia y esto es cosa bastante común", sostuvo.