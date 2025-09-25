SMP: Camión fuera de control ocasiona choque múltiple

Un nuevo accidente de tránsito se registró en el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde un camión furgón fuera de control ocasionó un choque múltiple con hasta dos vehículos que circulaban por la zona a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad del distrito registraron lo ocurrido. La pesada unidad descontrolada inicia su accidentado trayecto chocando con unas rejas, para luego estrellarse contra una mototaxi de color azul que terminó con las puertas abiertas tras el impacto.

Inmediatamente después el vehículo termina chocando contra un taxi amarillo que justo pasaba por el lugar. El camión continuó avanzando y afortunadamente logró evitar un nuevo choque contra un carro negro que se encontraba estacionado.

PRESUNTA FALLA TÉCNICA

Los primeros reportes apuntan a que al conductor se le habrían vaciado los frenos durante el viaje. Al respecto, la conductora de Paren Todo, Alexandra Hörler, cuestionó al chofer ante la posibilidad de que su unidad no haya pasado por revisión técnica.