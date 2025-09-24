La Victoria: familias denuncian construcción ilegal que pone en riesgo edificio

Un grupo de familias vive atemorizado en un edificio de La Victoria que estaría a punto de colapsar debido a una construcción irregular realizada por uno de los vecinos. Según denunciaron, el inmueble presenta muros totalmente inestables que ponen en riesgo la seguridad de todos los residentes.

De acuerdo con los afectados, el vecino habría levantado tres pisos sin las condiciones técnicas adecuadas y actualmente amplía un cuarto nivel sin columnas de soporte. Los afectados señalaron que la obra estaría destinada a convertirse en una vivienda de alquiler. “Ya ha construido tres pisos y ahora viene ampliando un cuarto que no tiene columnas”, denunció una vecina.

La construcción ha provocado rajaduras en varios departamentos del edificio y, según los vecinos, el propietario habría ocupado incluso espacios comunes para instalar estructuras metálicas que sostengan los pisos superiores.

DESATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Los residentes indicaron que acudieron a la Municipalidad de La Victoria para presentar su queja, pero hasta el momento no han recibido respuesta. “Hemos ido a la municipalidad, pero no vienen, se hacen los desentendidos”, expresaron.

El programa "Paren Todo" intentó comunicarse con el vecino involucrado, pero no obtuvo declaraciones. Las familias exigen una urgente fiscalización para evitar que ocurra una tragedia.