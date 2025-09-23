Autos particulares y policías motorizados invaden a diario carril exclusivo del Metropolitano

La vía exclusiva del Metropolitano continúa siendo invadida por vehículos particulares y unidades del Estado, incluso por efectivos de la Policía que circulan sin atender emergencias. La situación se repite en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Honorio Delgado, en Independencia.

Conductores y usuarios denunciaron que el carril exclusivo del Metropolitano, reservado solo para buses del sistema y vehículos de emergencia, es ocupado diariamente por autos privados y hasta patrulleros motorizados.

Según lo constatado por este programa, varios policías en motocicleta utilizan la vía exclusiva como parte de su rutina de servicio, pese a no estar en situación de emergencia. Esta práctica se suma al ingreso irregular de autos particulares y unidades del Estado que ignoran la norma.

El problema más crítico, sin embargo, lo generan los conductores particulares que, ante el congestionamiento en la avenida Túpac Amaru, invaden el carril del Metropolitano con total impunidad en presencia de efectivos de tránsito. Algunos de ellos, sorprendidos en la infracción, justificaron su accionar alegando el intenso tráfico.

FALTA DE CONTROL

Pese a que la normativa es clara y solo permite el uso de la vía exclusiva a ambulancias, patrulleros y unidades de bomberos en emergencias, la falta de control policial ha convertido esta práctica en una constante. Los usuarios del transporte exigen sanciones efectivas para evitar que el carril del Metropolitano siga siendo invadido.