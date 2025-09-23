¡Paren todo!

23/09/2025

Integrantes de banda de músicos se salvan de morir tras volcar bus en el que viajaban

El accidente ocurrió en el sector de Medio Mundo en la Panamericana Norte, cuando el vehículo se despistó, al parecer, tras la rotura de uno de sus neumáticos.



Integrantes de la banda musical Show Armonía Perú se salvaron de morir de milagro luego de que el bus en el que viajaban se despistara y volcara en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 174, en el sector de Medio Mundo.

En el vehículo también viajaba un menor quien resultó heridas leves junto a varios de los músicos. Tras el accidente, los pasajeros quedaron atrapados entre el arenal junto a sus instrumentos que también resultaron afectados

AUXILIO DE LOS HERIDOS

Conductores que transitaban por la zona detuvieron sus unidades para auxiliar a las víctimas, muchas de ellas aún atrapadas dentro del ómnibus. Según las primeras investigaciones, la rotura de un neumático en la parte trasera habría provocado el despiste y posterior volcadura.

Los integrantes de la agrupación retornaban a su domicilio tras cumplir con una presentación artística. Personal del SAMU y agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar y trasladaron a los heridos a un hospital cercano.


