¡El colmo! hospital Almenara se niega a atender a mujer con gangrena en el pie

Las cámaras de Paren Todo llegaron hasta las afueras del hospital Guillermo Almenara, ubicado en el distrito de La Victoria, para conocer el drama que viven los pacientes, quienes deben soportar malos tratos y hasta la indiferencia del personal de salud.

Nuestro reportero Lucho Santos conversó con una adulta mayor, quien lamentablemente no era atendida por el hospital, pese a que tenía gangrena en uno de sus pies. El personal de salud justificaba esta falta alegando que la paciente necesitaba un "documento de referencia" o, caso contrario, debía acudir a otro hospital.

Inmediatamente, el reportero de Paren Todo alzó la voz de protesta y exigió a los de seguridad que permitan el ingreso de la paciente. Lamentablemente, los trabajadores hacían oídos sordos. No fue hasta que exigieron el libro de reclamaciones que accedieron a atender a la mujer.

LUCHO SANTOS LO VIVIÓ EN CARNE PROPIA

Lamentablemente, nuestro reportero Lucho Santos también vivió en carne propia la indiferencia del personal en el hospital Almenera, pues en horas de la mañana de este viernes llevó a una familiar y le negaron la atención porque "no tenía seguro".