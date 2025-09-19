Cercado de Lima: Hallan cuerpo sin vida de adulto mayor en plena avenida Garcilaso de la Vega

En horas de la mañana de este viernes 19 de setiembre, ciudadanos reportaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre, el cuál yacía en una vereda en plena avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima.

Según los primeros reportes, se trataría de un adulto mayor que vive en estado de indigencia y que se dedicaría al consumo de bebidas alcohólicas. El hombre habría perdido la vida tras sufrir un cuadro de epilepsia.

El primer reporte se habría dado a las 5 de la mañana, por lo que agentes policiales acudieron al lugar de los hechos para cercar la zona y desviar el tránsito en lo que llegaba la Fiscalía para revisar el cuerpo.

FISCALÍA LLEGÓ 5 HORAS DESPUÉS

Tras casi 5 horas de haberse reportado el cuerpo, miembros de la Fiscalía llegaron a la avenida Garcilaso de la Vega para realizar las diligencias correspondientes. Cabe precisar que este sería el segundo caso de personas indigentes sin vida en lo que va de la semana.