La Victoria: Familia vive más de un mes en la calle tras ser desalojados de su casa

En el distrito de La Victoria, trece miembros de una familia llevan más de un mes viviendo en las afueras de su vivienda ubicada cerca a la avenida Las Américas, tras haber sido desalojados de su propio domicilio.

Tras perder su hogar, los miembros de dicha familia instalaron una carpa en donde pasan día y noche completamente vulnerables y expuestos a ser asaltados por delincuentes y gente de mal vivir.

Para poder ducharse, cepillarse y hacer sus necesidades fisiológicas, los familiares se ven en la necesidad de recurrir al baño de un restaurante y al buen corazón de sus vecinos, quienes no dudan en apoyarlos ante esta difícil situación que atraviesan.

DENUNCIAS

Los familiares señalaron que la persona que los desalojó, identificado como Alejandro Vigil Bardel, cuenta con denuncias por tentativa del delito contra el patrimonio, usurpación y apropiación ilícita, entre otros.