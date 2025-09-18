Comas: Primos hermanos enfrentados por vivienda

Un nuevo caso de enfrentamiento entre familias se registró en el distrito de Comas, donde unos primos hermanos se están disputando la pertenencia de una vivienda en el referido sector de la capital.

El señor Eladio Llanos Carrión afirma con documento en mano ser el propietario del segundo piso de la vivienda en disputa y acusa a su prima hermana de apoderarse de todo el inmueble tras el fallecimiento de su hermano, quien le vendió la segunda planta a Llanos Carrión.

En declaraciones para Paren Todo, el hijo del señor Llanos denunció que su tía y prima de su padre asentó el inmueble de forma ilegal, desconociendo la propiedad de su padre, quien compró el segundo piso antes de que fallezca el hermano de su prima.

CORTE DE LUZ

Asimismo, los denunciantes aseguraron que la mujer y su hijo, quien es abogado, le han cortado el servicio de luz al segundo piso y siempre impiden que la empresa encargada se encargue de realizar la reparación.