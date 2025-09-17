SMP: Cabinas de internet son usadas como espacios para encuentros sexuales

Lo que debería ser un espacio para que adolescentes realicen tareas escolares, jueguen en línea o interactúen en redes sociales, en muchos casos se ha transformado en un escenario de peligro. Diversas cabinas de internet en Lima se utilizan para actividades ilícitas que ponen en riesgo a los más jóvenes.

En el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde los locales ofrecen precios accesibles —con tarifas de tres soles por hora—, algunos de estos espacios se han convertido en lugares de placer. Menores de edad llegan a estas cabinas no para estudiar, sino para realizar acciones inapropiadas bajo el aparente anonimato que brinda el entorno digital.

Estas prácticas, muchas veces dirigidas o facilitadas desde dichos locales, representan una amenaza directa para la integridad física y emocional de los adolescentes, quienes acuden confiados sin imaginar los riesgos ocultos detrás de las ofertas de internet barato.

¡ALERTA, PADRES DE FAMILIA!

Ante esta situación, especialistas han exhortado a los padres de familia a mantenerse vigilantes respecto al comportamiento de sus hijos al salir de casa, advirtiendo que la calle y, en particular, estos espacios, pueden convertirse en focos de exposición a situaciones de alto riesgo.