Calles del Centro de Lima invadidas por autos abandonados

Las calles de la capital se han convertido en una odisea para los transportistas y vecinos, debido al tráfico y a cientos de vehículos abandonados que ocupan las principales vías de la capital. En el centro de Lima, cerca de la sede de la Dirincri, los vecinos denuncian que estos autos se han transformado en fumaderos, urinarios e incluso lugares de reunión de personas de mal vivir, generando un ambiente de inseguridad.

En el jirón Chota, decenas de motocicletas y autos decomisados por la policía reducen la vía a un solo carril, complicando el tránsito de conductores y peatones. Los vehículos, según los residentes, permanecen años en la zona pese a las constantes advertencias a las autoridades, que hasta hora no le brindan solución.

Los habitantes alertan que algunos autos abandonados se han convertido en “hoteles al paso” y que en sus alrededores se ejerce la prostitución, a pesar de la cercanía de sedes policiales. Esta situación genera alarma y peligro para quienes transitan la zona durante el día y la noche.

CAOS EN AV. BOLOGNESI, COLÓN Y ESPAÑA

Avenida Bolognesi y Avenida Colón presentan panoramas similares, donde autos incautados y deteriorados se acumulan en plena vía. En el caso de la Colón, la situación empeoró con la invasión de tres de los cinco carriles tras el cierre de la vía por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

La avenida España tampoco se encuentra exenta de este problema, donde mototaxis y vehículos abandonados se convierten en refugio nocturno para personas que pernoctan en las calles. Comerciantes y vecinos advierten que transitar por estas calles se ha vuelto altamente peligroso a cualquier hora del día.