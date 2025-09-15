Agente consuela a conductor tras incendio de su auto en Miraflores

Una escena de dramatismo se registró en el distrito de Miraflores, cuando un vehículo, que según versiones, se dedicaría al trabajo de taxi, se incendió en plena vía expresa a la altura de la estación Aramburu. La intensa humareda alertó de inmediato a los bomberos y a la policía, quienes acudieron para controlar la emergencia.

Al llegar, los agentes encontraron el auto completamente envuelto en llamas, pero afortunadamente el conductor resultó ileso. Según testigos, el hombre quedó abrumado por la pérdida de su unidad, mientras observaba cómo su vehículo se consumía en cenizas sin poder hacer nada.

Un momento que llamó la atención fue la reacción de un agente policial, quien consoló al conductor, brindándole apoyo físico y emocional tras la tragedia. La acción fue destacada como un ejemplo del accionar humano y responsable de las autoridades ante situaciones de emergencia.

AUTORIDADES INVESTIGAN CAUSAS DEL INCENDIO

Si bien las causas del accidente aún se desconocen, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el incendio. Mientras tanto, el auto siniestrado fue remolcado para liberar la vía y restablecer el tránsito vehicular.