Adultos mayores exigen devolución de sus ahorros tras colapso de cooperativa: perdieron S/12 millones

Un grupo de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Residencial San Martín de Porres protestó frente a uno de los locales administrados por la entidad en el distrito del mismo nombre. Los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, señalaron que llevan más de nueve años sin recibir un solo sol de los depósitos realizados, pese a que existen bienes de la cooperativa que podrían servir para cubrir parte de la deuda.

Los ahorristas denunciaron que se trata de un perjuicio económico grave, pues muchos de ellos confiaron en la cooperativa durante décadas y hoy enfrentan la vejez sin respaldo económico. “Hemos entregado nuestra plata para el futuro y ahora no tenemos ni para medicinas”, expresó entre lágrimas una mujer de 92 años, quien asegura haber perdido 80 mil soles de sus ahorros.

“Queremos al menos una esperanza”

De acuerdo con los manifestantes, la cooperativa posee un inmueble en la avenida Perú y también terrenos en Paracas, que podrían destinarse al pago parcial de la deuda. Sin embargo, señalan que hasta el momento no se ha conformado una junta liquidadora que garantice el reparto de los fondos. Según el registro de los afectados, son 252 socios perjudicados, quienes habrían depositado en conjunto alrededor de 12 millones de soles.

Los ahorristas responsabilizan a antiguos directivos y gerentes por el manejo irregular de la cooperativa, lo que derivó en la quiebra. Pese a los años transcurridos, reclaman que ninguna autoridad ha ofrecido una solución concreta. “Lo único que pedimos es que nos devuelvan aunque sea una parte, no podemos esperar más porque muchos de nuestros compañeros ya han fallecido”, lamentó una de las afectadas.