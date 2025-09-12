El Agustino: vecinos denuncian intento de usurpación en vivienda de adulta mayor fallecida

Un fuerte enfrentamiento se produjo este viernes en el distrito de El Agustino, luego de que una familia intentara ingresar a la vivienda que perteneció a Zoila, una mujer de la tercera edad muy querida en la zona y que falleció recientemente. Los vecinos, quienes incluso colaboraron en los gastos del sepelio, denunciaron que los recién llegados no tienen cómo acreditar la propiedad del inmueble.

Según relataron los moradores, la señora Zoila había manifestado antes de morir que deseaba que su casa quedara en manos de un pariente lejano, por lo que la comunidad se organizó para ubicarlo y entregarle las llaves. Sin embargo, otra familia irrumpió en el predio con el argumento de haber comprado la propiedad, aunque no presentaron documentos ante los vecinos para respaldar su versión.

Disputa en torno a la propiedad

La tensión aumentó cuando las cámaras captaron que los presuntos compradores accedieron al domicilio utilizando una escalera, lo que incrementó las sospechas de usurpación. Los residentes exigieron que muestren un contrato de compraventa o inscripción en registros públicos, pero los aludidos señalaron que la documentación ya se encontraba en poder de la comisaría y la fiscalía.

En medio de la confrontación, efectivos policiales llegaron hasta la zona, pero precisaron que no podían intervenir sin una orden formal. Mientras tanto, la comunidad del barrio permanece en resguardo del inmueble, insistiendo en que se respete el último deseo de la difunta y que el caso se aclare en el ámbito judicial.