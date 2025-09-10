Denuncian penalmente a niño de 5 años tras pelea en colegio

En un caso insólito que ha generado polémica en Lima, un niño de apenas cinco años fue denunciado penalmente luego de protagonizar una pelea con uno de sus compañeros de clase. La madre del menor asegura que, tras el incidente, su hijo fue expulsado del colegio y teme que sea derivado a un centro de rehabilitación.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el enfrentamiento ocurrió durante un recreo, cuando ambos niños empezaron a golpearse mientras jugaban. El altercado terminó con uno de ellos a punto de perder un diente, situación que motivó a la madre del otro menor a presentar una denuncia contra su hijo. “Es una pesadilla la que estoy viviendo”, declaró en el programa Paren Todo.

RECHAZADO EN OTROS COLEGIOS

La madre sostiene que el atestado policial recoge acusaciones falsas sobre supuestas agresiones, las cuales —según ella— fueron inventadas. Asegura que la denuncia no tiene sustento, pues ambos niños se habrían golpeado mutuamente durante el juego. El niño señalado como responsable, tras ser expulsado de su colegio ahora enfrenta dificultades para ser aceptado en otras instituciones educativas.

La situación también ha desatado un clima de hostigamiento y estigmatización hacia la familia. La madre denuncia haber sido víctima de acoso por parte de otros padres y miembros de la comunidad educativa. “En otros colegios no me quieren recibir a mi hijo porque piensan que es agresivo”, sostuvo.