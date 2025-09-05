Calles encharcadas y tránsito riesgoso tras lluvias en Lima

La mañana de este viernes sorprendió a los limeños con una llovizna más intensa de lo habitual, que se hizo sentir en distintos distritos de la capital. El descenso brusco de la temperatura obligó a muchos ciudadanos a improvisar abrigos y paraguas para poder trasladarse, mientras otros se resignaron a soportar la humedad que caló en sus prendas.

Caos en pistas y veredas

El panorama en las calles se tornó complicado. Los transeúntes esquivaban charcos que se formaron a lo largo de las avenidas y hasta ocuparon el pase destinado a personas con discapacidad visual. Varios peatones afirmaron haberse empapado en cuestión de segundos. Del mismo modo, conductores de autos y motocicletas manifestaron que las vías resbaladizas aumentaron el riesgo de accidentes.

En medio de la inclemencia del clima, los vendedores ambulantes no detuvieron sus actividades. Ataviados con ponchos y varias capas de ropa, ofrecieron bebidas calientes como avena y quinua a los transeúntes que buscaban aliviar el frío. La sensación térmica en algunos distritos llegó a ser más baja que la registrada en días previos, según contaron vecinos acostumbrados a madrugar.

De acuerdo con el pronóstico, en los próximos días persistirán las precipitaciones ligeras y la neblina en la franja costera. Las autoridades sanitarias han recomendado no descuidar las medidas de prevención contra enfermedades respiratorias y, sobre todo, acudir a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza, dirigida tanto a niños como a adultos mayores.