Violento choque entre tráiler y camión cargado de combustible deja tres heridos en SMP

Tres personas resultaron gravemente heridas tras un violento accidente de tránsito entre dos tráileres y un auto en la avenida Canta Callao, a la altura del cruce con Los Alisos, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

De acuerdo con las primeras investigaciones, un camión remolcador que se dirigía hacia la avenida Faucett impactó contra un auto Toyota, lo que provocó que invadiera otro carril y chocara de frente con un camión cisterna cargado de gasolina.

Personal del Cuerpo General de Bomberos llegó rápidamente a la zona para rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia a la clínica Jesús del Norte. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las víctimas.

FUERA DE PELIGRO

Las autoridades informaron que la situación se encuentra bajo control y que no existe riesgo para los vecinos, ya que la carga inflamable del camión cisterna fue asegurada. Los conductores involucrados fueron identificados como Luis Llontop Velero (camión cisterna), Franco Venaducto Villanueva (camión remolcador) y Raúl Porrazos López (auto Toyota).