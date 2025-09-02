Capturan a mujer que hacía tutoriales para traficar estupefacientes

Una mujer identificada como Ana María Rosales Goicochea, fue capturada por agentes de la Policía en Lima Norte acusada de narcotráfico. Alias “La profesora de la droga”, difundía en Internet tutoriales dirigidos a sus clientes, en los que enseñaba cómo extraer droga camuflada en productos de uso cotidiano.

Según las investigaciones preliminares, Rosales sería la principal proveedora de estupefacientes hacia Europa. A través de videos, explicaba paso a paso los químicos a utilizar y el procedimiento detallado para extraer y camuflar la mercancía ilícita.

Alias “La profesora” transmitía sus conocimientos para clientes en países como Alemania, Grecia, México, Estados Unidos, Turquía, Francia y Rusia. La Fiscalía reveló que tenía registrados más de 20 clientes internacionales, pese a aparentar ser solo un ama de casa.

CAMUFLABA DROGA EN CAFÉ Y OTROS OBJETOS

Para sus envíos, empleaba diversos productos como café, velas, estatuas y otros objetos, logrando burlar controles en aeropuertos y aduanas. Sin embargo, agentes del Comando de Inteligencia de Drogas de la Policía Nacional del Perú lograron intervenirla y poner fin a sus operaciones ilegales.

Rosales fue recluida en el penal de mujeres de Santa Mónica, mientras enfrenta cargos por el presunto delito contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas.