“Dijo que me va a matar”: Familia que descubrió a ladrón en su casa denuncia que sujeto prometió vengarse

Un nuevo hecho de inseguridad ha conmocionado a los vecinos de Lince, luego de que una familia lograra capturar a un delincuente que había ingresado a robar a su vivienda durante la noche. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del inmueble.

En las imágenes se observa al sujeto intentando ingresar en dos oportunidades a la casa. Finalmente, logra entrar por una ventana y, una vez dentro, comienza a guardar diversos objetos de valor en una bolsa.

Uno de los familiares descubrió al intruso en el interior de la vivienda, lo que generó pánico debido a que el delincuente portaba un cuchillo con el que la amenazó. Sin embargo, los gritos alertaron a los demás miembros el ladrón huyó, aunque fue capturado poco después en la cuadra 23 de la avenida Petit Thouars.

TEMEN POR SU VIDA

El dueño del inmueble relató al programa ‘Paren Todo’ que su cuñado pudo haber abatido al delincuente con un arma de fuego que la familia mantiene en casa como medida de seguridad ante la ola de criminalidad en Lima. “Nosotros nos hemos tenido que armar, la pistola no la descuidamos en ningún momento”, declaró.

El afectado también denunció que el delincuente lo amenazó de muerte, asegurándole que saldría en libertad en menos de 48 horas. “Me dijo que sabe dónde vivo y que me va a matar. Lo repitió delante de los policías en la comisaría. Si algo me pasa a mí o a mi familia será responsabilidad de quienes imparten justicia y lo dejen libre”, advirtió.