Realizan operativo de recuperación de espacios públicos en Comas

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Comas realizó un mega operativo de recuperación de espacios públicos, ante las constantes quejas de los vecinos, quienes habían reportado la presencia de varios negocios en plena vía pública.

Durante las diligencias, los agentes municipales se trajeron abajo una cantina que operaba en plena vereda, impidiendo el libre tránsito de las personas, quienes además denunciaron que las personas que frecuentaban dicho lugar los acosaban o molestaban.

En declaraciones para Paren Todo, la dueña de la cantina confesó no tener permiso para operar, sin embargo, cuestionó que los fiscalizadores no intervengan otras cantinas informales de la zona.

"Acá hay tres cantinas, acá en el colegio al frente hay una cantina que trabaja todo el día frente al colegio Fe y Alegría", cuestionó la señora.

POLLERÍA EN PLENA VEREDA

En otra parte del distrito, los fiscalizadores retiraron las sillas, mesas y demás estructuras de una pollería que funcionaba en plena vereda, que incluso tenía el horno instalado en la vía pública.