Manchay: Vecinos denuncian que viven sin agua desde hace 14 años

Vecinos de las inmediaciones de la quebrada Retamal, ubicado en la localidad de Manchay, alzaron su voz de protesta y denunciaron que llevan viviendo sin agua en sus hogares desde hace 14 años.

En declaraciones para Paren Todo, los pobladores señalaron que llevan mucho tiempo sin el recurso hídrico ni los servicios básicos, asimismo, indicó que viven expuestos a diversas enfermedades como el dengue.

"Acá lo que necesitamos es el agua y desagüe, no tenemos servicios básicos. Aquí la gente nos estamos enfermando con el dengue y todas las enfermedades que vienen a causa de no haber agua limpia", indicó un vecino a nuestro reportero Lucho Santos.

RECICLAN AGUA

En ese sentido, los pobladores revelaron que, ante la necesidad, se han visto obligados a reciclar la misma agua que compran de las cisternas, a fin de utilizarlas, tanto en su aseo personal como en sus actividades cotidianas.