Desde drones hasta un órgano humano: Los insólitos objetos que se olvidan en el Metropolitano

El Metropolitano es uno de los principales servicios de transporte formal en Lima Metropolitana, miles de personas suben a diario a sus buses, pero mucho ojo, que muchos de los objetos que llevan se quedan olvidados.

En ese sentido, un equipo de Paren Todo consultó con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a fin de conocer cuáles son los objetos más insólitos que la gente ha olvidado en los buses del Metropolitano.

Entre los objetos menos usuales que uno esperaría ver dentro de un bus, se han encontrado planchas, ollas arroceras, diversos celulares, documentos de identidad e incluso un dron nuevo, completamente sellado en su paquete.

¡HASTA ÓRGANOS ENCONTRARON!

En declaraciones para nuestro medio, un vocero de la ATU reveló que hasta órganos humanos se hallaron en el Metropolitano: "En una oportunidad llegamos a encontrar un maletín con una especie de táper, de los que mantiene objetos congelados, y era una donación de un órgano humano", dijo.