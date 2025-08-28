SMP: Mujer denuncia que su casa se cae a pedazos por construcciones del dueño del segundo piso

La señora Patricia que vive en el distrito de San Martín de Porres, viene sufriendo el colapso de su techo y demás estructuras, debido a que sus vecinos del segundo piso hicieron más construcciones generando mayor peso en la base.

En declaraciones para Paren Todo, la denunciante señaló que los propietarios de la segunda planta construyeron el tercer y cuarto piso de forma irregular, sin los protocolos correspondientes, situación que ha perjudicado el techo de la primera planta, la cual se cae a pedazos.

Asimismo, detalló que las columnas de su espacio han quedado completamente agrietadas, situación que ha obligado a que su tía se retire de la morada, luego de casi ser aplastada por un pedazo del techo que colapsó.

PIDE DOMILICIÓN

Ante esta situación, la señora Patricia exige el cumplimiento de la resolución judicial que ordena la demolición de las plantes superiores, la cual pudo lograr tras varios años de batalla legal contra los dueños del segundo piso.