Terror en juguería de SJL: hombre es asesinado a balazos frente a clientes

La ola de crímenes en Lima continúa generando temor entre los ciudadanos. La mañana de este martes, un hombre fue asesinado a balazos dentro de una juguería ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), uno de los distritos más golpeados por la inseguridad.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que un sujeto ingresa con aparente calma, identifica a su víctima y le dispara hasta en tres ocasiones antes de huir ante la presencia de varios testigos.

¿SU AMIGO LO CENTRÓ?

El fallecido, identificado como Francesco Tapia Minaya, de 37 años, se encontraba desayunando junto a un acompañante. Lo que más sorprendió a los testigos es que esta persona abandonó el establecimiento con total tranquilidad, sin auxiliar a la víctima ni alertar sobre lo sucedido.

Vecinos y clientes quedaron conmocionados por la escena, pues fueron testigos directos del asesinato. La Policía Nacional y el Ministerio Público ya iniciaron las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del crimen.