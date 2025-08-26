Centro de Lima: vecinos denuncian constantes cortes de luz

Vecinos del centro de Lima denunciaron constantes cortes de luz que vienen afectando a viviendas, negocios y centros de trabajo en la zona. La interrupción del servicio eléctrico se registra principalmente en las cuadras cercanas a la avenida Colmena, jirones Azángaro y Puno, donde la población asegura estar cansada de la falta de soluciones.

De acuerdo con testimonios recogidos por 'Paren Todo', los apagones perjudican el desarrollo de actividades diarias como el trabajo remoto, el funcionamiento de comercios y el estudio de escolares y universitarios. Algunos empresarios señalaron que se vieron obligados a cerrar sus negocios por seguridad ante el más reciente corte de energía.

“Los cortes de luz ocurren continuamente, no es la primera vez”. “Pasa cada 15 días y hasta ahora no lo solucionan”, fueron algunos de los relatos de los vecinos afectados. Los residentes también denunciaron que estos cortes se producen sin aviso previo y que la empresa responsable no responde a los reclamos telefónicos.

CORTES SE EXTIENDEN POR VARIAS DÍAS

Si bien el último apagón se restableció en pocas horas, los afectados aseguran que en otras ocasiones han permanecido sin servicio eléctrico durante varios días, generando serias afectaciones y perdidas en los negocios, quienes se ven obligados a cerrar temprano por seguridad.

La falla también afectó a la estación Colmena del Metropolitano, donde el sistema de recarga se detuvo y las puertas automáticas quedaron abiertas por la falta de energía.

Tras la denuncia de los vecinos, 'Paren Todo' intentó comunicarse con la empresa Plus Energía; sin embargo, hasta el cierre del informe no se obtuvo respuesta alguna de la compañía.