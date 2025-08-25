Ola de robos a mano armada en Lima Sur atemoriza a vecinos

La inseguridad ciudadana sigue desbordándose en Lima Metropolitana, siendo los distritos más alejados los principales afectados. En Villa El Salvador (VES) y San Juan de Miraflores (SJM), las cámaras de seguridad registran a diario robos cometidos en manada por grupos criminales.

Los delincuentes han tomado las calles atacando con violencia a sus víctimas. Barberías, restaurantes, transeúntes y pequeños negocios son asaltados constantemente, generando temor en los vecinos ante la escasa presencia de autoridades.

Las víctimas no son solo comerciantes o adultos, sino también menores y jóvenes que asisten a institutos y universidades. Una madre de familia relató el miedo constante que vive cada vez que su hijo sale a estudiar: “No puedo dormir tranquila hasta que mi hijo llegue a casa”, expresó.

Según testimonios recogidos por el programa ‘Paren Todo’, los asaltos ocurren casi siempre a la luz del día, la mayoría con armas de fuego. Los vecinos aseguran que la delincuencia aumenta cada día y exigen mayor presencia policial y patrullaje de Serenazgo.

AMENAZAN CON LINCHAR A DELINCUENTES

Vecinos cansados de la ausencia de respuestas advierten que harán justicia por sus propias manos. “Delincuente que se captura, se amarra, se desnuda (y se lincha)”, afirmó un ciudadano indignado.