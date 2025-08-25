Oleajes anómalos: Mar se desborda en La Punta y arroja especies marinas y rocas a la pista

El fuerte oleaje registrado en las últimas horas en el distrito de La Punta, Callao, generó gran preocupación entre vecinos y visitantes luego de que el mar sobrepasara el malecón, invadiendo la pista con agua, rocas y especies marinas que dificultaron el tránsito vehicular.

Durante la mañana las olas superaron las rocas instaladas como rompeolas, dejando en evidencia la magnitud del fenómeno marítimo. Varios vehículos se vieron obligados a detener su marcha debido a los obstáculos que quedaron en plena vía.

MUNICIPIO RESTRINGIÓ INGRESO DE VISITANTES

Personal de limpieza de la Municipalidad de La Punta se trasladó de inmediato a la zona afectada para retirar los desechos marinos y despejar la pista, mientras que autoridades locales dispusieron la restricción del ingreso de visitantes como medida de prevención.

Según la alerta de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú la semana pasada, los oleajes anómalos a nivel nacional estarán vigente del 20 al 27 de agosto.