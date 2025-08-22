¡Vivió para contarlo!: Hombre sobrevive tras incrustársele una varilla de hierro en el cuello

Luis Ernesto Yui es un hombre que se ha salvado de lo que pudo ser una muerte segura. El pasado 21 junio, el hombre estuvo muy cerca de perder la vida tras incrustársele una varilla de hierro en el cuello.

En declaraciones para Paren Todo, el afortunado señor señaló que todo ocurrió en horas de la noche cuando caminaba por las calles de Magdalena tras jugar un partido de fútbol con unos amigos. El señor terminó cayendo encima de una reja tras tropezar con una malla.

"Me dirigía a Magdalena a comprar mis víveres y mis cosas para el hogar. En ese momento, he querido pasar hacia la pista central y se me trabó la pierna, porque no me di cuenta de que tenía una malla y me caí y en ese momento se me introdujo todo el fierro", señaló.

MÉDICOS DE HOSPITAL CARRIÓN LO SALVARON

Tras este incidente, personal de Bomberos y la Policías Nacional auxiliaron Luis Ernesto Yui y lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde un equipo especializado en cirugías de cabeza, cuello y maxilofacial realizó una exitosa intervención que permitió extraer el objeto metálico sin comprometer estructuras vitales.