VMT: Hombre defiende a niñas de sujeto depravado que hizo tocamientos a una de ellas

En el distrito de Villa María del Triunfo, un hombre salió en defensa de dos menores de edad, quienes se vieron acorraladas por un sujeto depravado que intentó aprovecharse de ellas a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Las menores se encontraban en las afueras de un local de servicio técnico, cuando el depravado salió de un restaurante aledaño y rápidamente se dirigió a las niñas, a quienes siguió hasta el interior del establecimiento.

Una vez dentro el sujeto se acercó a ambas pequeñas y tuvo la osadía de agarrar por la cintura a una de ellas. Afortunadamente, el dueño del negocio se percató de lo que ocurría y de una bofetada expulsó al depravado del lugar.

HABLA EL DUEÑO DEL LOCAL

En declaraciones para Paren Todo, el dueño del negocio señaló que, en un principio, pensé que el sujeto era un familiar de las pequeñas, asimismo, indicó que el pervertido se encontraba bajo los efectos del alcohol.