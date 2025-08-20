Ambulantes denuncian agresiones de fiscalizadores durante operativo en Centro de Lima

Una pelea se registró en el Centro de Lima entre fiscalizadores del municipio capitalino y un vendedor ambulante. Los trabajadores informales denunciaron una agresión violentamente por el personal municipal durante un operativo.

En las imágenes se observa cómo el ambulante presuntamente se resiste a abandonar la zona, lo que desata la furia de los fiscalizadores, quienes lo atacan físicamente. Según testigos, el joven terminó con varios dientes rotos producto de la agresión.

Los vendedores señalaron que los fiscalizadores llegaron con una actitud prepotente y sin entablar diálogo, lo que provocó la trifulca. En tanto, otros testigos aseguran que el personal municipal actuó pacíficamente y que fue el ambulante quien reaccionó de manera violenta.

FUE HOSPITALIZADO

El joven herido fue identificado como Carlos Tapia, quien quedó tendido en el piso tras el enfrentamiento. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece con pronóstico reservado, según informaron algunos comerciantes de la zona.

Comerciantes del lugar denunciaron que no es la primera vez que los fiscalizadores actúan con violencia en operativos similares. Incluso identificaron al presunto agresor del joven, asegurando que ya habría protagonizado incidentes anteriores.