Chosica: vecino furioso destruye oficina de condominio tras corte de agua

Un vecino del condominio Golf Los Andes 2, ubicado en la zona de Ñaña, distrito de Chosica, protagonizó un violento incidente luego de que se le cortara el suministro de agua potable por mantener una deuda acumulada.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto, fuera de control, increpó al administrador del condominio y a una mujer que intentaba calmarlo. En medio de su furia, destruyó la computadora de la oficina, golpeó la mesa e intentó agredir a los presentes.

REINCIDENTE

De acuerdo con los residentes, no es la primera vez que el hombre genera problemas en la zona, pues aseguran que tiene un historial de violencia y que incluso su hijo también ha estado involucrado en incidentes con los vecinos.

Una vecina señaló: “Tiene varias incidencias con los residentes, no es la primera vez. Debía meses de agua y por eso se le cortó el servicio”. Además, otros residentes aseguran que también tendría varias deudas con el pago del departamento.

El administrador del condominio prefirió no brindar declaraciones tras lo ocurrido. El vecino agresor, por su parte, tampoco se ha pronunciado sobre el hecho, que mantiene en alerta a todos los residentes del Golf Los Andes 2.