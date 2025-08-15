SJM: Delincuentes destrozan lunas de vehículo a pedradas para robar el celular del conductor

En el distrito de San Juan de Miraflores, un conductor se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un grupo de delincuentes vandalizaran su vehículo para robarle su teléfono celular.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Aproximadamente 5 sujetos aprovecharon la oscuridad de la noche para interceptar a su víctima, quien se trasladaba a bordo de su auto color negro.

Utilizando enormes piedras, los criminales destrozaron las lunas laterales y traseras del vehículo para poder sustraer el dispositivo móvil del chofer. Tras concretar su atraco, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

ASALTAN A TRES JÓVENES

En el mismo distrito, tres jóvenes fueron asaltados por un delincuente que les venía siguiendo los pasos a bordo de una mototaxi. El criminal descendió de su vehículo y con un arma de fuego amenazó a sus víctimas para quitarles sus mochilas y celulares.