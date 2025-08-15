Vecinos de Surco y Municipio de Lima enfrentados por construcción de Vía Expresa Sur

Vecinos de la Asociación Pedro Acuña Napan, en el distrito de Santiago de Surco, alzaron su voz de protesta en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la construcción de la Vía Expresa Sur.

Como se recuerda, el Municipio de Lima realizó un desalojo a fines del año pasado en dicho lugar del distrito en mención, como parte de los trabajos de recuperación de espacios para la ampliación de la Vía Expresa Sur.

PIDEN QUE LES PAGUEN

En declaraciones para Paren Todo, los comerciantes y pobladores de la zona acusaron a la gestión del alcalde Rafael López Aliaga de tomar posesión de propiedad privada y exigen que les paguen si desean continuar con las obras.

"El señor nos ha expropiado, nos ha botado como basura y ni siquiera reconoce el pago del terreno. Nosotros queremos que él (López Aliaga) nos pague [...] que construya lo que le de la gana, pero que pague", dijo una señora.