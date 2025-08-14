¡El colmo!: Hallan excremento de roedores en chifa de Independencia

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Independencia realizó un mega operativo inopinado para identificar a todos aquellos restaurantes, pollerías y chifas insalubres que vienen operando en el distrito.

Es así que los inspectores llegaron hasta el chifa "Fuyao" ubicado en el cruce de las calles Contisuyo y Yahuar Huaca, donde se dieron con una serie de deficiencias en salubridad que ponen en peligro a los comensales.

En el almacén de comida, los fiscalizadores notaron la presencia de moscas merodeando por encima de los productos, los cuáles se encontraban al aire libre, sin nada que los cubra. Asimismo, se evidenció la poca o nula higiene del establecimiento.

CLAUSURA TEMPORAL

Durante la inspección, los fiscalizadores encontraron excremento de roedores muy cerca de los alimentos, confirmando así la presencia de estos roedores en el local. Por todas estas observaciones, la Municipalidad procedió con la clausura temporal del negocio.