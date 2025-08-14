¿Qué opinan los ciudadanos sobre la prisión preventiva contra Martín Vizcarra?

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, pasará los siguientes cinco meses en el penal de Barbadillo, luego que el Poder Judicial (PJ) dictó prisión preventiva en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El exjefe de Estado, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, fue trasladado este jueves en horas de la mañana a Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

¿QUÉ OPINAN LOS CIUDADANOS?

Al respecto, un equipo de Paren Todo salió a las calles de Lima para preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre la medida judicial contra Vizcarra Cornejo. La mayoría de los encuestados respaldó la decisión judicial.

"Ese hombre debería ir a la cárcel porque no ha tenido mucho sentimiento con nosotros los peruanos [...] él fue el primero que se vacunó, su familia y todos ellos", manifestó una señora.

"Como todo político, nada hizo bien. Como todo político, prometen y prometen pero jamás hacen bien. Si falta a la justicia tiene que cumplir", señaló otra ciudadana encuestada.

"Me parece algo injusto por el tiempo que le están poniendo cuando tienen muchas cosas que averiguar, buscar más información", precisó una joven.